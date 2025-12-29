入冬最強冷氣團將至 中醫提醒：把握「三九貼」調理虛寒體質好時機

三九貼是背部大椎、肺俞、腎俞等穴位敷貼辛溫藥材製成藥餅，調理虛寒體質以降低過敏症狀反覆發作。（馬偕醫院提供）

記者傅希堯／台北報導

入冬最強的一波冷氣團即於元月二日來襲，馬偕醫院中醫部內兒科主治醫師張珮琳指出，冬季是體內陽氣最弱、寒邪最容易入侵的時候，民眾可找中醫師以「三九貼」調理冬季虛寒體質有助於恢復身體平衡，降低過敏症狀反覆發作。

張珮琳表示，「三九貼」是以辛溫藥材製成藥餅，敷貼於背部的大椎、肺俞、腎俞等穴位，溫補陽氣、扶正祛寒，提升身體面對寒冷氣候時的調適能力。「三九貼」是在冬至後每隔9日進行1次敷貼，一個療程敷貼3次，今年三九貼治療期間為即日起至明年2月14日，由醫師依個人狀況評估調整為每一至兩週敷貼1次。

張珮琳指出，包括過敏性鼻炎、慢性支氣管炎、容易反覆感冒或體質虛寒、怕冷的患者，以及非處於急性發作的氣喘患者，建議考慮接受「三九貼」調養。若症狀較為明顯，建議可搭配中藥或針灸同步調理，以提升整體治療效果。不過，是否適合敷貼仍需經醫師專業評估。除了正在感冒、發燒、肺部感染的患者，以及孕婦、1歲以下嬰幼兒或有嚴重藥物過敏史者外，經醫師評估後皆可進行「三九貼」治療。

馬偕醫院中醫部內兒科主治醫師黃家瑩表示，透過簡單穴位按摩，也有助於日常保健與症狀緩解，可按壓雙手虎口間的合谷穴、後枕部的風池穴，以及鼻翼旁的鼻通穴，作為平日自我保養的方法，有助於舒緩鼻部不適與頭部壓迫感。

張珮琳表示，1名長年受鼻過敏困擾的患者，每逢冬季症狀明顯加重，常因鼻塞影響睡眠。過去雖固定接受中藥與針灸治療，但停藥後仍容易復發。去年冬天在醫師建議下配合「三九貼」調養，發作頻率明顯降低，也減少了中藥服用的需求。

黃家瑩表示，若是過敏性體質較嚴重，臨床上醫師也會依患者體質寒熱屬性，搭配中藥進行整體調理。常見處方包括辛夷散、辛夷清肺湯、葛根湯或小青龍湯等，若患者同時伴隨眼睛癢、頭痛等不適症狀，亦會視情況酌加蒺藜、蟬蛻、川芎等藥物，以加強療效。不過實際用藥仍須由中醫師依個別狀況評估後開立，民眾不宜自行服用。

在日常調養方面，黃家瑩建議，可適度透過食療輔助體質調整，例如以黃耆泡茶，有助補氣、提升身體抵禦外邪的能力，但體質偏燥熱、容易上火者則不宜過量飲用，而四神湯補益脾胃、增強體力，也可作為冬季保健的輔助方式。