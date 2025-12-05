入冬最強冷氣團強襲3天 西半部空曠區低溫恐下探10度

週末各地氣溫回升，但緊接著下週一（8日）起東北季風增強，將為北東部帶來降雨與涼意。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」預估，下週六到下下週二（13至15日）台灣將有很高機率迎來入冬首波冷氣團，屆時氣溫明顯下降，提醒民眾及早做好保暖準備。



中央氣象署指出，今（6）日與明（7）日東北季風稍減弱，全台白天溫度有感回升，各地低溫多落在16至18度，空曠地區及河谷受輻射冷卻影響仍偏低；白天北部與宜花高溫約22至23度，中南部及台東則可來到25至27度，呈現「白天暖、清晨晚間涼」的明顯溫差型態。



離島方面，澎湖為晴時多雲，氣溫20至22度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，14至19度。

下週東北季風增強 北東部防局部大雨

氣象署預估，下週一東北季風增強，下週二（9日）持續影響，北部與東北部天氣略轉涼，其他地區早晚亦偏涼。桃園以北、東半部及恆春半島可能出現局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區不排除局部大雨。

入冬最強冷空氣報到

民眾關注，首波冷氣團何時報到？粉專天氣風險WeatherRisk預測，下週六到下下週二很高機率迎來台灣入冬第一波冷氣團，夜間與清晨將是最冷時段，西半部空曠地區可能下探10至12度，不排除是入冬以來最強的一波。要直到下下週二白天後，氣溫才開始逐漸回升。