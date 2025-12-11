入冬最強冷氣團急凍10度！專家示警「低溫再下修」：全台冷的非常有感

生活中心／黃韻璇報導

本週末將迎來入冬最強冷空氣，根據最新模擬，這波恐是入冬以來最強、為首波降至「大陸冷氣團」標準的冷空氣，本島平地將挑戰10度以下低溫。氣象專家林得恩就透露「低溫再下修」，直言預估在12月14日（週日）晚間至12月15日（週一）清晨期間，降溫最為顯著，「全臺各地將會冷的非常有感」。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中指出，根據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，大陸冷空氣勢力持續南侵，預估在12月14日（週日）晚間至12月15日（週一）清晨期間，降溫最為顯著，全臺各地將會冷的非常有感。

林得恩透露，「中部以北地區」最低溫預測約落在攝氏11至13度之間，「南部及東部地區」最低溫也只剩攝氏13至14度；「沿海空曠地區及河谷地形區域」最低溫則可能再下降個攝氏1至2度左右。由於12月15日之後，環境水氣明顯減少，乾冷氣團搭配輻射冷卻效應加成，低溫再度明顯下修，臺灣各地夜間與清晨體感溫度，格外寒冷！

氣象專家林得恩透露「低溫再下修」。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

氣象專家吳德榮也指出，最新歐洲模式模擬顯示，週六（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨。週日（14日）起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；週日至週二（16日）晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。

吳德榮提醒，週日晚、下週一（15日）晨及下週二（16日）晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。最新模式模擬顯示，下週二白天起至週三(17日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升，天氣持續晴朗穩定。

