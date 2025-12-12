入冬最強冷氣團挑戰10℃以下 週六高山「飄雪臨界點」乍現

【陳靜文／綜合報導】今天(11日)清晨還是冷，平地最低溫出現在南投縣中寮鄉12.2℃。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨機率，明(13日)下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，入冬以來最強、首波「大陸冷氣團」即將到來，預估下週日晚、週一(15日)晨及下週二晨本島平地將挑戰10℃以下。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」發文預估，今(12)日迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略降、稍轉涼；其他各地仍為多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。各地區氣溫為：北部17至22℃、中部13至29℃、南部13至30℃、東部15至26℃。

吳德榮表示，明(13日)下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增，轉有局部雨。下週(14)日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日至週二(16日)晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。

下週日晚、週一(15日)晨及下週二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準(台北氣象站≦14度)的冷空氣，本島平地亦將挑戰10℃以下，應注意添衣保暖。

而週六3500公尺以上高山，僅短暫處在微量飄雪的「臨界條件」(水氣、氣溫)，是否能順利飄雪？尚待觀察，而下週日起轉乾，條件就更差了。

下週二白天起、週三(17日)冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。下週四(18日)西半部晴朗，東半部水氣增、偶有局部短暫降雨的機率。

