入冬最強冷氣團明午報到 斷崖式降溫這3天跌破10度

中央氣象署表示，今天（12日）東北季風影響，迎風面水氣增多，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區降雨明顯持續，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。氣溫方面，西半部及東北部低溫約15至18度，花東低溫約19度，清晨局部近山區平地及沿海、空曠地區因輻射冷卻影響，溫度可能更低一些，至於白天高溫，預測北部、東北部及東部約21至24度，整日較濕涼，其他地區仍可達26至28度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友應注意添加衣物以免受涼。離島天氣：澎湖多雲，20至22度，金門晴時多雲，16至21度，馬祖陰天，15至18度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略降、稍轉涼；其他各地仍為多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。明天下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增，轉有局部雨。下週日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日至週二晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。下週日晚、週一晨及下週二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強，降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度），本島平地將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。週六3500公尺以上高山，僅短暫處在微量飄雪的「臨界條件」，是否能順利飄雪？尚待觀察，下週日起轉乾，條件就更差了。

吳德榮表示下週二、週三冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。下週四西半部晴朗，東半部水氣增、偶有局部短暫降雨的機率。