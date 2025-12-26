入冬最強冷氣團發威 玉山清晨飄雪10分鐘

低溫零下5.5度，玉山下雪了。（圖：中央氣象署）

玉山下雪了！大陸冷氣團挾帶水氣，玉山今（26日）清晨6點28分開始降雪，持續約10分鐘，不過雪況未完全覆蓋地面，無雪深。根據中央氣象署觀測資料，今天全台最低溫為玉山風口測站的零下5.5度，其次是玉山測站零下4.7度低溫。

這波大陸冷氣團為入冬以來最強，今晨則是這波冷氣團氣溫最低的時段。除了玉山飄雪，合歡山昨天夜間至今天清晨未見明顯降雪，不過低溫搭配水氣，清晨仍間歇降下冰霰，停放的車輛引擎蓋、擋風玻璃上有薄薄積冰。宜蘭太平山國家森林遊樂區毛毛細雨，清晨6點半起開始間歇性降下冰霰，地面結霜，形成超美的銀白雪景。

氣象署說，若溫度及水氣配合，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山留意路面濕滑及結冰現象。