入冬最強冷氣團要來了！北台灣濕涼2天、週三回溫 週末急降10度以下

今日北台灣天氣轉濕冷，週三短暫回暖後，週末又有今年入冬首波大陸冷氣團南下。資料照，李政龍攝



今日（12/8）東北季風增強，迎風面水氣逐漸增多，北台灣再轉濕涼，基隆北海岸、大台北及宜蘭有局部大雨機率，中南部及離島清晨局部霧影響能見度。週三（12/10）回溫，到週六（12/13）入夜又有新一波冷空氣抵達，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，週六午後冷空氣前緣抵台，可能觸及「大陸冷氣團」標準，本島平地最低氣溫可能降至10°C以下。

氣象署指出，今日東北季風增強，全台天氣再度轉涼，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區首當其衝，轉為陣雨天氣，不過也不排除局部大雨。北台灣及宜蘭白天高溫僅21至23度，中部以北及東北部低溫下探14至16度，不過高溫仍可達25至29度，日夜溫差較大。離島天氣：澎湖多雲時晴，20至23度；金門晴到多雲，17至23度；馬祖晴到多雲，16至19度。

廣告 廣告

縣市預報。氣象署提供

吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，明日（12/9）上半天北部、東北部仍有明顯降雨，下半天季風逐漸減緩，北台灣偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。週三、四（12/10、11）天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。週四至週五（12/12）迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨機率，其餘各地晴時多雲。

未來降雨趨勢。氣象署提供

吳德榮提醒，根據最新歐洲模式模擬顯示，週六（12/13）下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，有局部短暫雨機率，氣溫逐漸下降。下週日、週一（12/14、15）乾冷空氣南下，各地轉晴朗，白天偏涼、早晚很冷。

未來一週溫度變化趨勢。氣象署提供

吳德榮提醒，最新模擬顯示該波冷空氣強度將觸及「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地最低氣溫恐將降至10度以下。不過模式仍會持續修正調整，後續變化需再觀察。

更多太報報導

為何南韓造船廠將是台海和平的關鍵角色？

跟恐龍一樣老、跟鉛筆一樣小 專家搶救極危之魚

車諾比核電廠遭無人機襲擊 防護罩受損「已無法封印輻射」