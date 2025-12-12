入冬最強冷氣團週末殺到 跌破10度最凍時間曝光

東北季風今（13）日增強，北部與東半部迎風面持續降雨，天氣較為濕涼。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專指出，本週入冬首波大陸冷氣團將正式南下，週日（14日）晚間至週一（15日）清晨為溫度最低的時間點，不排除降至10度以下。

北台濕涼一整天

中央氣象署指出，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區今降雨明顯，傍晚前仍有局部大雨機會；新竹以北、花東與苗栗至嘉義山區也有短暫雨。氣溫方面，北部與宜蘭高溫僅約21度，濕涼感明顯，中南部則相對穩定，可達25至28度。

至於離島天氣，澎湖陰時多雲，19至22度，金門陰短暫雨，15至21度，馬祖陰天14至17度。

最冷時段中北部恐探10度

天氣風險粉專指出，今天下午起冷氣團開始南下，北部與東半部將先迎來一波明顯降雨。這波雨勢將持續到週日清晨，之後乾冷空氣接力，各地從週日白天起轉為晴到多雲的乾冷型態。

天氣粉專提醒，本波冷空氣最低溫將落在週日晚間至週一清晨，中北部與東北部都市區低溫約11至14度，空曠地區更可能降至10度以下；南部與花東都市區也僅剩14至17度。全台都進入顯著偏冷狀態，民眾務必加強保暖。

週一白天起，溫度將明顯回升，北部及東半部可達21至23度，中南部23至26度，但到了深夜至週二（16日）清晨仍有輻射冷卻低溫出現的機會，空曠地區中北部可能再降至13至15度。週二白天氣溫才會全面回升，冷氣團影響結束。