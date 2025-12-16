入冬最強冷氣團「好像沒那麼冷」 賈新興曝2原因
入冬最強冷氣團報到，新竹關西今（12/16）晨僅9.1度，為平地最低溫。不過，相比過去，不少民眾覺得「好像沒那麼冷」。對此，氣象專家賈新興表示，一是白天有陽光照射，二是民眾穿得暖和，拉高了體感溫度。
氣象署指出，今明兩天清晨輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，日夜溫差大。根據資料，今天平地最低溫落在新竹關西，上午6時19分僅9.1度，其次是金門金湖鎮6時21分的9.4度，以及雲林崙背5時35分的9.6度，還有嘉義紫雲6時15分僅9.9度。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書指出，今天清晨的最低溫大致在7到11度之間，有人說「好像沒那麼冷」，其實是白天太陽發揮威力，使得中午各地最溫可來到24到26度。再加上大家有所準備，「穿得多一些」，就覺得沒那麼冷了。
網友也覺得，「出門就不冷了！在家沒有陽光比較冷」、「應該是冷的時間比較短暫，所以普遍覺得無所謂。如果連續冷個2~4天，感受就不一樣了」、「非常不像樣的冷氣團」、「新竹市，戶外，長袖穿不住，真的不冷，稍微走一下路就有點熱」。
賈新興另分析未來10天天氣情況，接連會有3波東北季風影響台灣，分別是17日午後至18日、21日到22日及24日至25日。而19日下午至20日還會受西南水氣移入影響，全台有雨。並預告12月下旬至1月下旬，宜蘭降雨仍偏多，全台氣溫仍以略偏暖的機率較高。
