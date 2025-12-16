入冬最強冷氣團「沒那麼冷」？賈新興揭2關鍵原因

入冬最強冷氣團報到，中央氣象署持續發布低溫特報，受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，各地氣溫明顯下探，今晨平地最低溫出現在新竹關西僅9.2度，不過白天在陽光照射下氣溫快速回升，讓不少民眾直呼「好像沒那麼冷」；對此氣象專家賈新興指出，除了白天陽光發揮作用外，民眾事前做好保暖準備、穿著較為厚實，也是體感寒冷程度降低的關鍵原因之一。

賈新興昨（15）日於臉書發文指出，走在路上時聽到路人說「好像沒那麼冷」。他表示，這樣的感受其實並非錯覺，因白天陽光發揮關鍵作用，中午各地高溫多落在24至26度之間，與清晨7至11度的低溫形成明顯對比，日夜溫差大，使白天的寒冷感受相對降低。

廣告 廣告

賈新興推測另一個原因，許多人因應降溫，已有心理與實際準備，穿著比以往更加保暖，也是影響體感的重要因素。

氣象署表示，今（16）日各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、宜蘭、臺東及恆春半島有零星短暫雨，白天高溫將回升，中部以北及東半部地區24至26度，南部地區約27度，夜晚清晨天氣仍稍冷，低溫在中部以北及宜蘭為14至16度，南部及花東地區17至18度。

氣象署說，明（17）清晨氣溫仍偏低，白天東北季風稍增強，周四（18）受東北季風影響，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大；迎風面降雨機率稍增加，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區及大台北山區也有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

更多中時新聞網報導

高三開學前 民眾提案學測8月考

最幸運新人 帕拉斯忍懼高登機翼開唱

孝淵當二廚累到放空 李元日大讚可愛