「入冬最強冷氣團」要來了！恐跌破10度「這3天最冷」
生活中心／周希雯報導
今（12日）清晨受局部輻射冷卻影響、溫度偏低，氣象署指出，中部近山區僅約12度，白天各地溫度回升、大多為晴到多雲，北部及宜花為22至23度，中南部及台東達26至28度，下半天起東北季風稍增強，花東地區至恆春半島有局部降雨出現。不過氣象專家吳德榮提醒，明（13日）將迎入冬以來首波「最強冷氣團」，本島平地將挑戰10度以下，直到下週二（16日）起才會逐漸回溫。
吳德榮在專欄「洩天機教室」指出，據今（12日）晨觀測資料顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移岀，北台灣及東部外海有降水回波，北海岸、東北部有局部降雨。最新（11日晚間8時）歐洲模式模擬顯示，今（12日）迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略降、稍轉涼；其他各地仍為多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。
週六（14日）起全台急凍3天，本島平地將挑戰10度以下。（圖／翻攝「報天氣-中央氣象署」臉書）
要注意的是，明（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣及東半部雲量增、轉局部雨，週日（14日）起隨著乾冷空氣南下，各地轉晴朗，直到下週二（16日）晨都是早晚很冷、白天陽光下舒適的天氣。不過，吳德榮特別點名週日（14日）晚間、下週一（15日）及下週二（16日）清晨，因輻射冷卻加成「氣溫降至最低」，最新模擬仍為「入冬以來最強、為首波能降至『大陸冷氣團』標準(台北氣象站≦14度)的冷空氣」，本島平地亦將挑戰10度以下。
吳德榮點出3500公尺以上高山的飄雪機率。（圖／民視新聞資料照）
至於本週是否有望追雪？吳德榮指出，明（13日）的3500公尺以上高山，僅短暫處在微量飄雪的「臨界條件」(水氣、氣溫)，能否順利飄雪仍有待觀察；不過週日（14日）起天氣轉乾，「條件就更差了。」最新模式模擬顯示，隨著下週二（16日）白天、下週三（17日）冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；下週四（18日）西半部晴朗，東半部水氣增、偶有局部短暫降雨的機率。
