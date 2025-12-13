入冬最強冷氣團！2地高山有望飄雪 專家：全台急凍非常有感

【高沛生／綜合報導】首波大陸冷氣團今晚開始南下影響台灣，氣溫將明顯下降。氣象專家林得恩指出，中部以北及東北部降溫幅度最為顯著，全台轉冷「非常有感」。配合水氣條件，高山地區也有機會出現零星降雪或結冰現象，提醒民眾留意天氣變化與行程安全。

氣象專家林得恩今在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，今晚起大陸冷氣團正式南下，台灣天氣型態將出現明顯轉變。白天仍受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區水氣偏多，降雨情況較為持續，新竹以北、花東地區、恆春半島，以及苗栗至嘉義山區也有局部短暫陣雨的機會。

林得恩指出，苗栗以南地區，天氣型態仍以多雲到晴為主。氣溫方面，全台低溫約落在16至20°C之間，局部地區可能再低一些；白天北部及宜蘭高溫約21至22°C，整日偏濕涼，而中南部及花東地區高溫則可達25至29°C。

林得恩指出，入夜後隨著大陸冷氣團持續南下，中部以北及東北部地區氣溫將進一步下降，預估在12/14（週日）至12/15（週一）清晨期間，降溫幅度最為明顯，全台各地都會感受到明顯寒意。

此外，今晚至明日冷氣團發威，加上環境水氣充沛，中部以北及東北部地區約3500公尺以上高山，有零星降雪或結冰的機率。林得恩也提醒，計畫前往高山追雪的民眾，務必做好保暖措施，並留意路況與自身安全。

大陸冷氣團來襲，合歡山道路可能出現積雪情況。太管處提供

