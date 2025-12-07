入冬最強冷空氣下週撲台！恐跌破10度「全台急凍3天」
生活中心／周希雯報導
今（7日）受輻射冷卻影響、早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，不過到了白天氣溫會回升，預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度。雖然近期氣溫穩定溫暖，不過氣象專家吳德榮提醒，下週六（13日）將有「入冬最強冷空氣」，一路影響到下週一（15日），屆時恐挑戰10度以下最低氣溫。
吳德榮在專欄「洩天機教室」指出，今（7日）因強輻射冷卻效應，各地平地最低氣溫約在12至16度：截至今晨5：02，最低為新竹關西鎮的11.0度。另據觀測資料顯示，台灣東側海上有平行海岸線的條狀低層雲、伴隨降水回波，各地無降雨；最新歐洲模式模擬顯示，今日各地晴朗穩定且氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。
吳德榮指出，台灣東側海上、有平行海岸線的條狀低層雲(左)，條狀低層雲伴隨降水回波（右）。（圖／翻攝「洩天機教室」官網）
要注意的是，明（8日）上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣增多，吳德榮提到，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；北台灣轉涼、中南部白天舒適早晚涼。週二（9日）上半天北部、東半部仍有雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩。等到週三（10日）、週四（11日）天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼；不過週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。
冷空氣下週六報到後將轉濕冷。（圖／民視新聞資料照）
至於各界最關注的「入冬最強冷空氣」，吳德榮提醒，據最新歐洲模式模擬，將在週六（13日）傍晚開始南下，強度將觸及「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下。這波冷空氣將持續影響至下週一（15日），其中週六（13日）先從乾冷轉濕冷，下週日（14日）、下週一（15日）就迅轉乾冷。不過吳德榮強調，由於科學的極限，模式會繼續調整，「各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間亦見分歧，需持續觀察，下定論還太早。」
原文出處：入冬最強冷空氣「下週撲台」秒轉濕冷！全台變天「恐跌破10度」急凍3天
