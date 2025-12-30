入冬最強冷空氣來了！強烈冷氣團元旦南下 「這2天」最低溫恐跌破10度

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

入冬以來最強冷空氣即將報到，氣象粉專指出，元旦起將有首波強烈大陸冷氣團南下，影響時間長、強度高，周五、周六（1月2日、3日）將是最冷時段，部分地區低溫恐跌破10度，不排除升級為寒流，提醒民眾跨年到元旦期間務必做好防寒準備。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」說明，跨年當天（12月31日）天氣相對單純，僅桃園以北與宜蘭有短暫陣雨機率，北海岸與東北角雨勢較明顯，其餘地區多為多雲到晴。不過夜間普遍偏冷，外出跨年仍要注意保暖，尤其北部、竹苗與東部降溫快速。

元旦起中層槽線南下，冷空氣明顯增強，成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團。北部、宜花地區轉為陰時多雲並有局部短暫雨，中南部天氣相對穩定。氣溫方面，各地白天高溫明顯下降，苗栗以北高溫約17至18度，中南部約20度上下，夜間至清晨低溫快速下探，北部空曠與近山區約10至13度，竹苗地區可能降至8至11度，台北測站預報低溫約11度，已達強烈大陸冷氣團等級，若輻射冷卻條件配合，真的有機會看到10度。

周五、周六冷空氣持續籠罩，全台高溫普遍低於20度，中北部白天僅約14至18度，夜間寒意明顯，水氣逐漸減少但迎風面仍有局部降雨，高山在水氣與低溫條件配合下，不排除3000公尺以上出現零星降雪。氣象粉專直言，這段時間「冷感相當有感」，是本波冷空氣最強時段。

周日白天冷氣團開始減弱，天氣轉好、氣溫逐步回升，但夜間仍偏冷。展望後續，下周仍有冷空氣接力南下，下周三起強度再度增強，同樣上看強烈大陸冷氣團或寒流。氣象粉專提醒，直到1月中旬前，夜間與清晨氣溫都偏低，「北方高壓勢力很強，冷空氣一波接一波」，民眾需持續留意低溫變化並加強保暖。

