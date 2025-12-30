入冬最強冷空氣來了 恐兩波寒流接力

入冬最強冷空氣即將於新年期間襲台。（示意圖／Pixabay）





入冬最強冷空氣即將於新年期間襲台。前氣象局長鄭明典於社群平台分享中央氣象署預報，指出「低溫天氣醞釀中」，並表示周五、周六預報為「強烈大陸冷氣團」等級，考量誤差值，目前預報的11度低溫不排除達到「寒流」標準的可能性。

周四元旦強烈冷氣團南下 各地高溫顯著下滑

根據氣象署預測，周四（1月1日）元旦起冷空氣強度增強，成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團。受槽線南下影響，苗栗、北部及宜花地區為陰時多雲有短暫陣雨。

台中以南及台東為晴到多雲，但山區局部仍有短暫陣雨。氣溫方面，周四苗栗以北及宜蘭高溫約17至18度，中部及花東約22至23度，南部約23至25度。

周五晚至周六晨最冷 中部以北低溫恐下探9度

這波冷空氣預計在周五夜晚至周六清晨達到最冷，全台將面臨明顯低溫。氣象署預估中部以北低溫普遍在10度上下，其中新竹、苗栗地區可能接近9度，南部12至13度，東半部13至14度。

鄭明典提醒，台北氣溫若降至11度以下即可能出現零星災情，7度以下則有顯著寒害，民眾務必做好防寒準備。

1月中旬前冷空氣接力 3000公尺以上高山有降雪機會

專家分析，此波強烈冷氣團將影響至周日（1月4日），隨後下周三（1月7日）起冷空氣強度將再次明顯增強，其強度同樣上看強烈大陸冷氣團或寒流等級。

此外，若水氣與低溫條件配合，不排除3000公尺以上高山有零星降雪機會。在降雨部分，周三（12月31日）跨年夜基隆北海岸及東北角有局部大雨機率，其餘地區降雨較零星，跨年外出活動應注意保暖。

