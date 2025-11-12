入冬最強冷空氣來襲！下週一急凍登場 北台低溫恐剩13度

（記者許皓庭／綜合報導）入冬首波強冷空氣即將南下！氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，根據歐洲、美國與德國三大氣象模式（ECMWF、GFS、ICON）最新預測，下週一（17日）起冷空氣將明顯增強，18日（週二）為最低溫時段，北部平地氣溫可能下探13至15度，為入冬以來最強一波冷空氣。

從預測圖可見，850mb（約1500公尺高）氣溫線在下週二同步壓境北台灣，歐洲模式（ECMWF）與美國模式（GFS）皆顯示北台氣溫降至攝氏0至2度，德國模式（ICON）則預測約3度，顯示不同系統對此次降溫的共識度極高。

廣告 廣告

圖／從預測圖可見，850mb（約1500公尺高）氣溫線在下週二同步壓境北台灣。（翻攝 觀氣象看天氣 Facebook）

「觀氣象看天氣」表示，目前西伯利亞冷高壓正逐步南移，預計週末進入華南沿海後，冷空氣將在下週一清晨抵達台灣北部，造成全台氣溫明顯下滑。此波冷空氣強度接近冷氣團等級，北部與中部地區降溫最劇烈，南部與東部雖相對溫和，但早晚溫差仍大。

根據模式模擬，下週二凌晨北台灣低溫落在13至15度，中南部約16至18度。白天高溫則明顯受壓抑，北部可能僅有18至20度，日夜溫差超過10度。氣象粉專提醒，這波降溫來得又快又猛，是入冬以來首次「全台急凍」，民眾應提前準備保暖衣物。

專家指出，目前台灣仍受鳳凰颱風影響，天氣偏濕熱，但颱風離境後，氣團結構將迅速轉換，屆時冷空氣將與東北風結合，帶來明顯北風。北部與宜蘭地區可能出現短暫降雨，花東及中南部則以多雲為主。

若以中央氣象署冷氣團分級標準來看，若台北氣溫降至14.5度以下，即達「冷氣團」等級；若低於12度，則升級為「強烈冷氣團」。目前歐、美模式預測值已逼近門檻，氣象粉專提醒務必關注最新預報更新。

廣告 廣告

「觀氣象看天氣」提醒，一週內氣溫變化極大，從颱風高溫潮濕轉為強冷乾涼僅隔數日，人體難以適應，長者與心血管疾病患者應注意保暖。另提醒農民留意低溫可能造成作物損害，特別是北部果園與高山農區。

整體而言，這波冷空氣將從下週一清晨開始影響，全台溫度驟降並持續至下週三，屆時才會略為回暖。氣象單位呼籲，入冬第一波明顯冷空氣來勢迅速，請民眾密切關注氣象署及「觀氣象看天氣」等專業平台更新資訊。

更多引新聞報導

鳳凰颱風觸陸恆春半島！南台風雨持續 氣象署：最快今晚減弱出海

噁整脊師塗潤滑液「插入」人妻 解內衣狂揉稱「通乳腺」 喊：怎知這麼敏感

