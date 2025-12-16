入冬最強冷空氣來襲「好像沒那麼冷？」 賈新興揭2原因

入冬最強冷空氣來襲，中央氣象署持續發布低溫特報，不過有民眾疑惑「好像沒那麼冷」。氣象專家賈新興點出2個可能原因，包含白天太陽發揮威力、民眾有所準備「穿著較為保暖」。

入冬最強冷空氣 來襲，但有民眾表示不如預期冷 。（示意圖／pexels）

中央氣象署指出，昨（15）日清晨大陸冷氣團影響，竹苗近山區出現10度以下低溫，其中最低溫是新竹關西的7.0度，白天起大陸冷氣團減弱，北部及東半部高溫約21到23度，中南部約24、25度，由於水氣偏少，各地大多為晴到多雲、乾冷的天氣。

今（16）日清晨輻射冷卻影響，氣象署說明，各地早晚天氣稍冷，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度則會較低一些，尤其清晨新竹近山區處仍有局部10度左右或以下低溫發生的機率，西半部日夜溫差較大，早出晚歸應注意適時增添衣物以免受涼；預測明天低溫在中部以北及東北部為14至16度，南部及花東地區17至18度，高溫方面中部以北及東半部地區24至26度，南部地區約27度；由於水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨。

氣象專家賈新興在臉書上分享觀察，表示聽到路人說「還好耶，好像沒那麼冷」。他分析，白天太陽確實發揮威力，讓中午各地最高溫大致達到24至26度之間，與清晨最低溫7至11度相比，溫差高達15度以上。賈新興也提到第二個可能原因，認為民眾可能因為都有所準備，穿著較為保暖，因此感受不到預期中的寒冷。

不少網友紛紛留言表示，「出門就不冷了！在家沒有陽光比較冷」、「南部早上會冷」、「應該是冷的時間比較短暫，所以普遍覺得無所謂。如果連續冷個2~4天，感受就不一樣了」、「非常不像樣的冷氣團」、「清晨上班會冷，但中午過後就變熱了」。

