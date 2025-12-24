入冬最強冷空氣來襲！耶誕夜低溫探10度 高山準備追雪

入冬以來最強冷空氣即將在耶誕節報到，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」預告，週五至週六清晨為本波最冷時段，北台灣低溫可能下探11至14度，空曠處及近山區更有10至12度低溫，台北測站預報13度已達大陸冷氣團強度，有機會挑戰強烈大陸冷氣團等級。

1500公尺高度0度線。（圖／翻攝 觀氣象看天氣臉書 ）

天氣風險 WeatherRisk指出，這波冷氣團最冷時段落在耶誕夜至週六清晨，預估有明顯冷平流南下抵達台灣。中南部地區夜間至清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差將相當明顯。週五氣溫持續下降，苗栗以北及東北部高溫僅15至17度，台中以南高溫約20至23度，花東地區高溫約18至20度。

今日清晨受輻射冷卻影響，新竹關西出現12.2度低溫，花蓮鳳林則為12.7度，其餘地區低溫落在13至17度之間。下半天起底層東北季風增強，中層以上有短波槽掠過台灣北側，新竹以北及東部將轉多雲時陰局部有短暫陣雨天氣。氣溫方面，白天起苗栗以北及東部高溫約22至24度，中南部高溫約25至29度，各地氣溫隨東北季風漸增強而明顯下降。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，明天耶誕節越晚越冷，根據歐洲中期天氣預報中心最新預測，明晚1500公尺高空0度線將接近北海岸。這波水氣稍多，主要影響北部、東北部地區，預估明晚至週五上午，北台灣低溫約12至14度，空曠及地勢稍高地區如淡水、林口、平鎮、龍潭等，會再低1至2度，屬於濕冷的天氣型態，中部地區低溫約13、14度，南部以及花東地區約14、15度。

明（25）日為行憲紀念日休假日，華中一帶有另一槽線再加深南下，帶動底層冷空氣南移，強度將增強為今年第二波大陸冷氣團。中北部、東部及東南部為陰陣雨天氣，台中以南之西半部平地地區大致為多雲到晴天氣，山區為多雲時陰有短暫陣雨。各地清晨將明顯感受濕冷，受輻射冷卻影響，西半部持續有10度左右溫差，局部地區有11至13度低溫出現。

天氣風險 WeatherRisk提醒，因中層水氣偏多，台灣山區普遍有10度以下低溫，2000公尺以上地區有0度左右低溫，使地表有結冰機會，3000公尺以上山區更有降雪發生可能。民眾若要前往山區賞雪應做好保暖，且裝好雪鏈再上山。週六中高層槽線逐漸通過台灣附近，水氣有稍減少，底層冷氣團強度減弱為東北季風影響，中部以北及宜花地區維持多雲到陰有短暫陣雨天氣。

週日東北季風減弱漸轉高壓迴流偏東風環境，有中層槽線通過台灣東北側，迎風面北部、東部水氣仍多，大致為陰或多雲有短暫陣雨天氣，桃園以南為晴到多雲天氣。新竹以北及宜蘭高溫約19至21度，苗栗以南高溫為22至25度，清晨仍有12至16度低溫發生。預估下週一開始至1月1日白天大致維持高壓迴流偏東到東南風環境，預計僅迎風面東北角及東部為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區晴到多雲，跨年夜無降雨發生，不過要多留意保暖。

