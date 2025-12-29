入冬最強冷空氣元旦報到 專家籲保暖：低溫恐跌破7度

【緯來新聞網】今（29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大，下波冷空氣預計元旦報到，為入冬首波強烈大陸冷氣團，本島平地恐出現7度以下低溫，提醒做好保暖工作。

下波冷空氣預計元旦報到，為入冬首波強烈大陸冷氣團。（圖／中央氣象署）

天氣風險公司今天在臉書指出，今天大環境為高壓迴流偏東風，迎風面北部及東部大致為陰時多雲天氣，局部地區有短暫陣雨，以沿海及山區較仍有發生降雨；新竹以南及台東大致為多雲時晴天氣，北部以南山區局部也有短暫陣雨機會。



氣溫方面，北部、東北部整日氣溫大約在17至22度，中部高溫約23至25度，南部高溫約25至27度，中南部地區白天較溫暖，不過夜間受輻射冷卻帶來明顯溫差，局部有14至16度低溫機會，早晚外出者要多注意日夜溫差變化，記得保暖。



今年最後2天受東北季風增強影響，水氣增多，苗栗以北及宜蘭為陰陣雨天氣，花東大致為多雲局部偶短暫陣雨，台中以南大致為多雲到晴天氣，尤其31日降雨較明顯，迎風面北海岸至宜蘭及北部山區局部有大雨機會，預估跨年夜桃園以北及宜蘭都有短暫陣雨發生。



1月1日起冷空氣強度再度增強，苗栗以北及宜蘭高溫在20度以下，台中以南高溫約23至26度，花東高溫約22至24度，晚間起冷空氣強度將增強為冷氣團等級。周四深夜至周五清晨，將迎來明顯低溫，預估北部空曠處及近山區有11至13度，市區有13至15度；西半部空曠處有11至13度低溫，東部有13至15度低溫。



另外，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄提醒，今晚起至31日東北季風稍增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率、亦逐日提高，高溫微降、天氣偏涼；其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼。



最新模式模擬顯示，1月1日起冷空氣開始南下，氣溫漸降；1月2日至下周日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖、絕不可小覷。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

GD越南遇暴雨襲擊！堅持不走畫面震撼全網

美秀集團突宣布「停止合作修齊」 金曲獎恐將五缺一！經紀人回應了