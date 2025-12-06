入冬最強冷空氣在路上！12/13後北部、東北部恐探10度

變天倒數！天氣風險分析師廖于霆表示，本週末天氣較穩定，下週一（8日）北東將轉為陰天陣雨的天氣型態，下週六以後可能會有入冬以來最強的冷空氣南下，北部、東北部低溫有機會下探10至11度。

天氣風險表示，下週六以後可能會有入冬以來最強的冷空氣南下，北部、東北部低溫有機會下探10至11度。（示意圖／中天新聞）

天氣風險分析師廖于霆今天在「天氣風險 WeatherRisk」粉專發文表示，今明兩天受到偏東風到東南東風影響，各地天氣好轉，東半部雲量稍多，西半部及北部可見陽光。氣溫方面，北部白天可達23至24度，中南部可達24至27度、宜花高溫21至23度、台東高溫上看25度左右，整體來說中南部日夜溫差大，早出晚歸注意保暖。

週末假期氣溫回升，廖于霆也建議大家好好把握天氣穩定的這兩天，因為到了下週一（12月8日）清晨，又有新一波東北季風南下，屆時北部、東北部將轉為陰陣雨天氣，至於新竹以南雲量稍多，影響則不大。廖于霆也補充說明，這波東北季風帶來的冷空氣少，北部東北部降溫不明顯，僅白天高溫略降至22至23度。中南部與東南部高溫仍有26至28度。

至於何時有明顯天氣變化？廖于霆表示，下週六以後可能會有「入冬以來最強的冷空氣南下」，屆時北部、東北部低溫有機會下探10至11度，不過他提醒，此預測是7天以後的預報，還有變動的空間，要再持續觀察。

