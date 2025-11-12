入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度





鳳凰颱風今日登陸，帶來台灣部分區域降雨，而氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，下週西伯利亞冷高壓將南下，預計在週一影響台灣，北台灣氣溫有可能降低到13~15℃，溫降幅度會相當有感，務必注意身體健康，留意最新天氣資訊。

氣象粉專提到，根據歐、美、德傳統物理模式最新資料，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計將在11月17日（一）起南下影響台灣。根據最新模式預估，屆時850mb（約1500公尺）高度0~3℃線將壓境北台灣，換算平地氣溫僅約13~15℃，相比於本周還有21~23℃的低溫，降溫幅度非常明顯，部分模式還預估將達到冷氣團（台北站氣溫小於14.5 ℃）標準。

廣告 廣告

氣象粉專強調，一週內氣溫將會劇烈變化，12日颱風可能登陸，不到一週的時間，17日又有逼近冷氣團規模的冷空氣來襲，因此溫降幅度會相當有感，提醒大眾務必注意身體健康，留意最新天氣資訊。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



鳳凰「靈體脫離」竟出現陽光？ 氣象主播：別大意

蘇澳3小時「狂下334豪米」 公所曝災情：分不清是雨還是淚

台大生賭颱風假「大翻車」 300份雞排珍奶 發放時間、地點公布了