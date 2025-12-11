入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天

本周六（13日）起將有入冬後最強冷空氣南下，預計周日（14日）至下周一（15）清晨降至最低溫。（圖／黃耀徵攝）

受多重高壓與低壓系統影響，本周末起台灣將迎來入冬以來最強冷空氣。前中央氣象局長鄭明典指出，目前地面天氣圖顯示陸地上有兩個冷高壓中心，分別為1050與1054百帕，將成為主導未來數日天氣的重要因素。氣象專家與民間氣象團隊紛紛示警，民眾需提前做好保暖與防雨準備。

鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。

此外，鄭明典也提到，預報員在台灣北方區域標示出紅色「L」，顯示有低壓發展的跡象；該低壓可能在13日明顯發展，其逆時針環流將加速冷空氣南下，使降溫範圍擴大。

而臉書氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，今晚起東北季風將再度增強，新北、基隆北海岸與宜蘭率先轉為有雨天氣，明、後兩日（13、14日）水氣明顯偏多，桃園以北將呈濕涼、有雨的天氣型態。其中，新北沿海、基宜地區及北部山區因地形抬升效應，可能出現局部大雨，體感濕冷明顯，外出務必攜帶雨具。

氣象報馬仔也表示，更強的變化將於13日晚間登場，強冷空氣將快速南下，氣象署也將其升格為「大陸冷氣團」。中部以北與東北部入夜後會明顯降溫，14日晚起到15日清晨是此波冷空氣最強的時段，各地將明顯感受到急遽降溫，影響至少延續至16日清晨。

中央氣象署則說明，14、15日在大陸冷氣團影響下，各地天氣偏冷、晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨。水氣減少後，週日起清晨需留意輻射冷卻效應，空曠與近山區平地的氣溫更易下探。氣象署提醒，周末至下周初溫度變化大，這波冷空氣可能是入冬以來體感最明顯的一次，民眾務必注意保暖，避免受寒。

