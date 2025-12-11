入冬最強冷空氣將報到！北台灣率先轉涼有雨 下週一、二恐探10度以下

明起冷空氣南下、下週一、二清晨恐跌破10度，入冬最強冷氣團即將報到，北台灣率先轉涼轉雨。（示意圖，本刊資料照）

入冬以來最強冷空氣即將南下！中央氣象最新資料顯示，今（12日）清晨苗栗以南受輻射冷卻影響，氣溫偏低，中部南投中寮鄉更出現12.5度低溫，各地早晚明顯偏涼。氣象模式預估，明（13日）起逐漸轉冷，下週一、二（15至16日）清晨將下探本島平地10度以下，北台灣則有望率先達到「大陸冷氣團」正式標準。

今晨輻射冷卻發威 南投最低僅12.5度

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，截至今日凌晨5時02分，全台平地最低溫出現在南投中寮鄉的12.5度，各地低溫如下：北部：新北石碇 16.8度、中部：南投中寮 12.5度、南部：台南後壁 12.6度、東部：花蓮壽豐 14.9度。

北、東雲量增 局部短暫雨、白天轉涼

受迎風面水氣影響，北台灣及東部外海清晨已有降雨回波，北海岸與東北部局部小雨。今日北、東部白天氣溫略降，其餘地區仍為多雲時晴、白天舒適微熱、早晚偏涼。

明起冷空氣南下 北台灣下午天氣轉濕涼

最新歐洲模式（ECMWF）顯示，明（13日）下午冷空氣開始南下，北台灣與東半部雲量增多，局部轉雨，氣溫逐步下降。

入冬最強大陸冷氣團週日南下 本島恐挑戰10度以下

週日起（14日），乾冷空氣到位，全台轉晴朗乾冷，週日到下週二（16日）清晨因輻射冷卻加乘，各地將出現本次最冷時段，台北氣象站有望降至14度以下，達到「大陸冷氣團」標準。

吳德榮表示，本島多處平地有機會下探10度以下，民眾需做好保暖措施。

下週三回暖、週四天氣轉變

冷空氣將於下週二白天起明顯減弱，週三氣溫回升、天氣穩定。週四西半部晴朗，東半部水氣增，局部短暫雨機率上升。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。

