入冬最強冷空氣將襲！ 下週低溫恐剩15度

下週一將有冷空氣報到。（示意圖／方萬民攝）

上週五（7日）是二十四節氣中的「立冬」，意味著冬季的開始，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，下週一（17日）將迎來「入冬最強冷空氣」，逼近冷氣團規模，降溫幅度會非常明顯。

中央氣象署指出，下週一東北季風增強，各地天氣轉涼，西半部、宜花低溫18～21度，台東23度；北部、宜花高溫僅22～25度，中南部及台東可達27～30度。

下週二（18日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北及宜花低溫15～17度，南部、台東19～20度；中部以北、宜花高溫18～22度，南部27度，台東24度。

粉專「觀氣象看天氣」表示，根據歐洲、美國、德國傳統物理模式最新資料，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計將在下週一起南下影響台灣，最新模式預估，屆時850mb（約1500公尺）高度0～3度線將壓境北台灣，換算平地氣溫僅約13～15度，相比於本週低溫還有21～23度，降溫幅度非常明顯。

「觀氣象看天氣」說到，部分模式也預估，到時候將達到冷氣團（台北站氣溫小於14.5度）標準；未來一週內氣溫將會劇烈變化，今天颱風可能登陸，不到一週的時間，又有逼近冷氣團規模的冷空氣來襲，溫降幅度會相當有感，「提醒務必注意身體健康，留意最新天氣資訊！前一週防颱後一週禦寒。」

