入冬最強冷空氣襲來！ 專家：平地最低溫恐跌破10度

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

本週即將迎來2波冷空氣，今（8）日各地區氣溫為：北部14至23度、中部14至27度、南部14至29度、東部12至26度。對此，氣象專家吳德榮提醒，最新模擬冷空氣的強度將觸及「大陸冷氣團」標準，屆時本島平地的最低氣溫恐跌至10度以下。

本週即將迎來2波冷空氣。（示意圖／unsplash）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，明（9日）上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩；北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。

廣告 廣告

週三、四（10、11日）天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。週四晚至週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

週六（13日）下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率；氣溫逐漸下降。下週日、一（14、15日）乾冷空氣南下，各地轉晴朗，白天偏涼、早晚很冷。

至於即將到來的冷空氣，吳德榮提醒，最新模擬冷空氣的強度將觸及「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下。但由於科學的極限，模式會繼續調整，需持續觀察。

更多FTNN新聞網報導

2波冷空氣即將報到！ 專家提醒：有機會達今年首波大陸冷氣團強度

外套快拿出來！入秋最強冷空氣要來了 氣象專家：有機會下降至20度或以下

冷空氣即將南下！專家曝「與上月最強一波近似」 北台灣下探12度

