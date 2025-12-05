入冬最強冷空氣襲台！12/15恐降至10度創今年新低
入冬以來最強冷空氣即將襲台！天氣風險分析師薛皓天表示，下週末起北方系統將顯著增強，中層以上槽線通過帶動底層東北季風南下，預估這波冷空氣強度可能達到大陸冷氣團等級，影響時程從下週六延續至下週二，夜間至清晨時段氣溫將明顯偏低。
薛皓天在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析，今日清晨西半部受輻射冷卻影響，新竹縣出現攝氏11.3度、嘉義縣11.9度低溫，其餘西半部地區低溫介於12至14度間，北部低溫則在15到16度。白天起氣溫較昨日微幅上升，中南部感受溫暖，北部仍偏涼且有冷意。
明日天氣型態為晴到多雲，大陸高壓出海減弱，大環境由東北風漸轉偏東風。迎風面北海岸、東北角及東半部維持多雲偶有短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲時晴，西半部維持晴到多雲天氣。週末兩天氣溫將逐步回升，北部高溫約23至27度，中南部高溫約25至29度，白天感受舒適到有暖意。
下週一另一波東北季風逐漸增強南下，白天起水氣增多，北部、東部轉為陰陣雨天氣，氣溫明顯下降，新竹以南維持晴到多雲天氣。下週二高壓中心出海減弱，漸轉偏東風環境，中北部及東部仍為陰陣雨天氣，新北山區及宜蘭降雨較為明顯，局部可達大雨等級。
薛皓天特別提醒，下週末北方系統增強，預估下週六有微弱鋒面快速通過，週末中北部、東部轉陰有短暫陣雨，氣溫明顯下降。本波冷空氣強度較強，預估影響時程從下週六至週二，期間夜間至清晨時段氣溫偏低，台北測站預估可降至14度左右。
最值得關注的是，西半部於下下週一、二受輻射冷卻影響，局部低溫約10至12度，其餘空曠處及近山區也將出現10至12度低溫，預估是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。不過薛皓天也提醒，預報仍有調整空間，民眾應持續追蹤最新天氣資訊並注意保暖。
