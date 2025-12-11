入冬最強冷空氣要來了！低溫再度下修 氣溫驟降10度「南部也有感」

今日下午起東北季風稍稍增強，部分地區有局部短暫雨。週末冷空氣南下，有望成為今年入冬首波冷氣團。資料照，李政龍攝



今日（12/11）天氣持續受到東北季風影響，加上輻射冷卻效應，清晨最低溫落在南投，僅11.6度，白天高溫將回暖至25度左右。不過下午東北季風稍微增強，部分地區轉局部短暫陣雨，週末大陸冷空氣南下，有望成為今年入冬首波冷氣團，屆時北部恐驟降10度，就連南部都很有感。

氣象署指出，今日上午台灣各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區和恆春半島有零星短暫雨，不過下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部及宜花地區將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區仍為多雲到晴。

溫度方面，白天北部與東半部高溫約24至26度，中南部雲量較少，高溫可達27至29度，清晨及夜間各地低溫落在16至20度之間，西半部日夜溫差較大，早出晚歸記得適時增添衣物。離島天氣：澎湖晴時多雲，20至22度；金門晴到多雲，16至23度；馬祖晴到多雲，16至20度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，週六（12/13）下午起冷空氣南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨；週日（12/14）起乾冷空氣南下，各地轉晴朗。週日至週二（12/16）冷空氣南下，最新模擬仍維持今年入冬最強、首波達「大陸冷氣團」標準的冷空氣，本島平地溫度亦可能降至10度以下，提醒民眾注意添加衣物保暖。

氣象專家林得恩也在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，根據美國NCEP最新數值模式模擬，這波大陸冷氣團週日晚間至下週一清晨降溫最為強烈，全台各地將會冷的非常有感，預估中部以北最低溫可能落在11至13度，南部與東部也僅剩約13至14度，至於沿海空曠地區及河谷地形，氣溫甚至還可能再降1至2度左右。

林得恩提醒，15日後環境水氣明顯減少，乾冷空氣配上輻射冷卻效應，低溫將再度下修，屆時台灣各地夜間與清晨的體感溫度將更加寒冷，提醒民眾外出務必做好保護措施。

