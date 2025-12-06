入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度

生活中心／朱祖儀報導

下週六之後可能變天，迎來入冬最強冷空氣。（示意圖／資料照）

週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。

天氣風險表示，週六、週日2天台灣受到偏東風到東南東風影響，各地天氣好轉，雖然東半部雲量稍多，但西半部及北部都可以看到陽光，北部白天高溫可達23至24度，中南部更上看27度。但受到輻射冷卻影響，中南部早晚低溫可能降至16度，日夜溫差較大。

天氣風險指出，到了下週一清晨，下波東北季風將南下，北部、東北部又將回到陰陣雨天氣，但這波冷空氣較少，因此降溫不明顯。下週三至週五冷高壓出海，台灣附近改吹東南風，水氣減少，各地又會回到晴時多雲好天氣，北部、東北部高溫有望回升至25至27度，中南部及東南部則飆至26至29度。

下週一東北季風南下，北部、東北部又會回到陰陣雨天氣。（圖／資料照）

天氣風險透露，下波明顯天氣變化要到下週六之後，可能有入冬以來最強冷空氣南下，北部、東北部低溫下探10至11度。不過因為時間尚久，還有變動空間，須持續觀察。至於菲律賓東方海面的熱帶低壓TD32，未來5天將穿越南海，往越南南部移動，距離台灣遙遠，並不會有影響。

