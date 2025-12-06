入冬最強冷空氣要來了？最新模式逼近10度 下周一北部先轉陰雨

今、明（6日、7日）兩天台灣受偏東風到東南東風影響，各地天氣好轉，東半部雲量稍多，西半部及北部可見陽光。氣象粉專「天氣風險」提醒，下周一（8日）清晨，下波東北季風南下，北部、東北部將轉為陰陣雨天氣，另外下周六（13日）以後，可能會有入冬以來最強的冷空氣南下，北部、東北部低溫下探10-11度。粉專「台灣颱風論壇」也曝光最新歐洲模式，下周末台灣大部分地區顯示溫度偏低的淺藍色。

粉專「天氣風險」發文指出，下波東北季風在下周一清晨南下，這波東北季風帶來的冷空氣少，北部、東北部降溫不明顯。下周三（10日）到下周五（12日）冷高壓出海，台灣附近改吹東南風，水氣減少，各地都是晴時多雲的好天氣，氣溫也都將迎來較明顯的回升。

至於之後明顯天氣變化要到下周六以後，粉專指出，可能會出現入冬以來最強的冷空氣南下，北部、東北部低溫下探10到11度，不過這是7天以後的預報，還有變動的空間，要再持續觀察。另目前在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD32，未來五天將穿越南海，往越南南部移動，距台遙遠，對台灣沒有影響。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分享14日最新溫度預測，台灣大半部地區都顯現偏低溫的淺藍色，並稱「涼冷空氣周休二日的規律，將在下個周末被打破」。

