入冬最強冷空氣這天報到 最低下探10度！

週末兩天仍可見陽光露臉，不過明天又有新一波東北季風！要特別注意下週六（13日）可能會有入冬以來最強的冷空氣南下，最低溫恐下探10-11度。

臉書粉專天氣風險 WeatherRisk指出，週末兩天台灣受偏東風到東南東風影響，各地天氣好轉，東半部雲量稍多，西半部及北部可見陽光。不過到了下週一（8日）清晨，下波東北季風南下，北部東北部將轉為陰陣雨天氣，新竹以南雲量稍多，影響不大。這波東北季風帶來的冷空氣少，北部東北部降溫不明顯，僅白天高溫略降至22-23度，中南部與東南部高溫仍有26-28度。

粉專也指出，下週三（10日）到下週五（12日）冷高壓出海，台灣附近改吹東南風水氣減少，各地都是晴時多雲的好天氣，氣溫也都將迎來較明顯的回升。北部東北部高溫回升到25-27度，中南部及東南部高溫來到26-29度，也是一段值得把握的好天氣時段。「下波明顯天氣變化要到下週六以後，可能會有入冬以來最強的冷空氣南下，北部東北部低溫下探10-11度」，不過7天以後的預報仍有變動空間，還有待持續觀察。

中央氣象署指出，下週一至下週二（8-9日）東北季風增強，但此波冷空氣較弱，僅北台灣白天高溫稍降，其他地區早晚亦涼，低溫預測各地14~20度，高溫預測北部、東半部及澎湖22~26度，金門21~22度，中南部27~28度，馬祖18~19度。

下週三（10日）至下週四（12日）東北季風減弱各地氣溫回升，水氣亦減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測各地16~20度，高溫預測西半部及台東25~29度，東半部24~26度，澎湖、金門22~23度，馬祖20度。

要注意的是下週六（13日）東北季風再增強，此波冷空氣較強，北部及東北部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦涼，迎風面北部、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測各地17~20度，高溫預測北部、東半部及澎湖23~25度，金門30度，中南部27~29度，馬祖20度。

