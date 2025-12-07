入冬最強冷空氣週六南下 平地氣溫10度以下





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(7)日各地晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。各地區氣溫為：北部16至27度，中部12至30度，南部13至30度，東部15至28度。

吳德榮指出，明(8)日上午起「東北季風」逐漸增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；氣溫下降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。週二(9日)上半天北部、東半部仍有雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩。週三、四(10、11日)天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。週五(12日)迎風面水氣略增，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，至於入冬最強冷空氣、最新歐洲模式模擬調整為：週六(13日)傍晚開始南下、影響至下週一(15日)，強度將觸及「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下；週六乾轉濕，下週日、一迅轉乾冷。但由於科學的極限，模式會繼續調整，且各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間亦見分歧，需持續觀察，下定論還太早。

