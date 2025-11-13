入冬最強冷空氣！下週這時段最凍「低溫探1字頭」 專家：冬天正式來臨

生活中心／許智超報導

鳳凰颱風已減弱為熱帶性低氣壓，預估今（13）日將轉化為溫帶氣旋。對此，天氣風險分析師薛皓天表示，颱風整體受東北季風乾冷空氣移入，在前日就有高低層分離的情況，登陸時僅維持底層環流，強度已經非常弱了，颱風本體對台灣影響小。

薛皓天說明，今日起大環境轉受東北季風影響，不過熱帶性低氣壓位於台灣東方海面，且有一道鋒面也延伸至台灣東北方，使中北部及東部持續為陰陣雨天氣，山區也有短暫陣雨，其餘地區大致為多雲天氣上半天偶有飄雨，下半天後中部以南偶有陽光露臉機會，氣溫也稍回升。

薛皓天指出，北部的降雨熱區為北海岸至東北角、山區及宜蘭，這樣的降雨將持續至明日清晨，降雨類型為持續性，但偶有較大雨勢發生，日雨量可達大雨至局部豪雨等級，因此提醒要前往沿海或山區的民眾要注意安全，近日降雨多，山區易耗發土石流，非必要請減少前往。

薛皓天說，明日隨低壓遠離，水氣稍減少，持續受東北季風影響，北部及東北部仍為陰陣雨天氣，其餘地區天氣轉好，為晴到多雲時晴，南部氣溫再回升，局部高溫可接近30度，類似天氣持續至週六；週日東北季風減弱，短暫轉偏東風環境，迎風面東北部及東半部持續有短暫雨，台北天氣轉好，各地為晴到多雲天氣，中南部氣溫暖熱仍有接近30度機會。

薛皓天表示，下週一北方槽線加深並南下，帶動地面東北季風增強，北部、東部再轉陰陣雨天氣，氣溫下降，中部以南為持晴到多雲天氣，白天氣溫持續暖熱，入夜後東北季風再增強，迎風面北部東北部降雨較明顯，日雨量可達大雨等級，且氣溫會下降至20度以下，配合降雨，氣溫可降至16度左右，體感上偏冷。

薛皓天強調，下週一晚間至下週二預估是入冬以來最冷的天氣，除北部低溫在16度上下，中南部降溫也明顯，中部高溫降至20度以下、南部約22度，週二夜間各地氣溫甚至都可來到1字頭，算是入冬以來最明顯的一波降溫。天氣方面則是因東北季風持續影響，新竹以北及東半部為陰陣雨天氣，中部多雲時陰，南部多雲時晴。

雖然下週三東北季風略為減弱，但仍為持東北風環境，下週四、週五水氣多，各地為陰時多雲有短暫陣雨天氣，預估至月底大致維持東北季風環境，且後續北方系統更活躍，帶來的冷空氣將逐漸變強，北部低溫都有1字頭的機會，「可以宣告冬天正式來臨」，請準備好冬季衣物，多注意保暖防寒。

