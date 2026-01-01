入冬最強冷空氣！元旦大降溫越晚越冷 專家示警：1月上旬持續低溫

【緯來新聞網】今（1日）元旦強烈大陸冷氣團來襲，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚間起氣溫也下降，將持續影響至週日清晨，週日白天起冷空氣才會稍微減弱，對此氣象專家林得恩提醒，2026首波降溫來得又強又猛。

元旦強烈大陸冷氣團來襲，北部氣溫逐漸下降。（圖／中央氣象署）

中央氣象署指出，今天強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度。



降雨方面，桃園以北及東半部降雨機率高，其中基隆北海岸及大台北山區整體降雨較為明顯、持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，竹苗地區、恆春半島及中南部山區也有零星飄雨的機會，中南部平地為多雲的天氣。

林得恩提醒2026年首波降溫來得又強又猛。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

國立台灣大學大氣科學博士林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」表示，元旦受強烈大陸冷氣團南下影響，這波冷空氣將是入冬以來最強的一波，台灣北部及東北部地區氣溫明顯下降，其它地區晚起氣溫亦開始下降。



這波最強大陸冷氣團，越晚越冷，至少會延續到週日白天，強烈大陸冷氣團才會稍稍減弱，而下一波新的冷空氣又將在下週一馬上跟進；從長期預報來看，1月份上旬整個氣溫都是偏低且持續較長，快速降溫也是這波強冷空氣的重要特徵之一，呼籲老人及心血管疾病患者要特別注意保暖、防寒。

