入冬最強冷空氣！大雨狂轟「4縣市」 一路下到明天

記者鄭玉如／台北報導

今（1）日元旦迎來入冬第一波強烈大陸冷氣團南下，白天起各地氣溫逐步下滑，持續影響到週末，夜間清晨各地低溫約在13至15度，空曠處及近山區10至12度。另外，苗栗以北及宜花地區為陰時多雲、有短暫陣雨天氣，降雨較集中於北海岸及東北角地區，局部仍有達大雨以上等級；台中以南及台東為晴到多雲天氣。中央氣象署下午也針對4縣市發布大雨特報，小心瞬間大雨。

中央氣象署下午14時25分對4縣市發布大雨特報，警戒範圍包含「基隆北海岸、臺北市山區、新北市山區、宜蘭縣山區」，影響時間從1日下午至2日晨，受到東北季風影響，基隆北海岸及大臺北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，民眾注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

天氣風險公司分析師薛皓天也在臉書粉專表示，今日2026年迎來入冬第一波強烈大陸冷氣團南下，苗栗以北及宜花地區為陰時多雲、有短暫陣雨天氣，降雨較集中於北海岸及東北角地區，局部仍有達大雨以上等級；台中以南及台東大致為晴到多雲天氣。

至於氣溫方面，白天起北部氣溫逐步下降，苗栗以北及宜蘭高溫約17度，中部及花蓮高溫約20至22度，南部及台東高溫約23至26度，入夜後各地氣溫明顯偏低，北部溫差不大但有寒意，中南部地區受輻射冷卻影響，日夜溫差大，夜間清晨各地低溫約在13至15度，空曠處及近山區有10至12度低溫，預估今晚起至週日清晨低溫情形較明顯。

