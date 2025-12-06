入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導
氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北季風再度增強，帶來水氣與短暫降雨；而下週六（13日）起入冬最強冷空氣可能南下，平地最低溫有機會下探10度以下。
吳德榮今（6）日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，明日全台天氣回穩，僅東半部偶有零星飄雨；下週一東北季風增強，北部及東半部將轉有局部短暫雨。下週二（9日）季風略減弱，降雨範圍縮小，但迎風面北海岸、東半部仍有陣雨機率。下週三至五（10日~12日）天氣再度好轉，各地為晴時多雲、白天舒適微熱，東部偶有短暫降雨。
不過吳德榮也提醒，下週末起（13日~15日）將迎來入冬最強冷空氣，最新模擬已顯示強度跨過「大陸冷氣團」門檻，台北氣溫可能下探14度，平地最低溫更有機會跌破10度。不過因模式仍可能調整、各國預測出入大，冷空氣真正強度和南下時間仍需觀察，目前下定論尚早。
至於菲律賓東方海面的熱帶低壓，據最新（5日20時）歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，將循「天琴」颱風路徑通過菲律賓中部後進入南海一路西行，無論是否增強為颱風，對台灣都不構成威脅。
