入冬最強寒流來襲 侯友宜提醒市民保暖防寒害





中央氣象署預測，2月7日起氣溫將呈現溜滑梯式下滑，今(7)日至週一(9)日清晨為冷空氣最強時期，平地最低氣溫恐降至10℃以下。市長侯友宜提醒市民朋友，務必落實防寒3件事：「保暖衣物、保健活動、保持警覺」及4不要：「不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖，速就醫」。家中如有長輩、三高患者或心血管疾病者，應加強日常居家防護，起床時動作放慢並及時增添衣物，避免冷熱溫差引發不適。

朱惕之副市長指出，根據氣象監測，此波寒流將導致北台灣氣溫處於低檔，且受水氣影響，體感溫度會更加寒冷。市府相關局處已啟動應變機制，衛生局加強護理機構防寒監測，社會局亦督導長照中心及社福機構，強化對長者與弱勢族群的健康照護。

另為使民眾度過本波寒流，市府動員各區公所、里長及志工訪視獨居長者與街友，提供必要的避寒物資與安置諮詢；市民朋友若發現身邊有需要協助的弱勢群體，請撥打1999專線。

消防局長陳崇岳強調，因應氣溫驟降，市民常會使用瓦斯熱水器或電暖器具，這段期間是一氧化碳中毒風險的高峰期。呼籲使用熱水器時務必「打開門窗保持通風」，並留意電暖器用電安全，避免發生意外，遇有緊急救護狀況請立即撥打119報案。

