入冬最強寒流發威 平地最低溫下探5度 留意高山冰雪

今年入冬以來最強寒流將於今天(8日)到明天清晨發威，中央氣象署也首度以嚴寒、酷寒及寒冷來形容北、中、南的天氣，而且預估北部1,500公尺以上的高山就有降雪的機率，提醒民眾做好防寒的準備。

今年入冬後最強的寒流來襲，新竹以北多處地區8日清晨低溫都不到攝氏9度，本島平地最低溫則出現在富貴角，只有8度，離島馬祖更只剩6、7度；玉山則是零下5度，陽明山鞍部和阿里山也只有2度上下。

氣象署除了針對中部以北到宜蘭以及金門、馬祖發布橙色低溫燈號，提醒這12個縣市平地最低溫恐跌到6度以下；同時針對澎湖以外的其他9個縣市發布黃色低溫燈號，提醒這些地方最低溫都只有個位數。至於寒流威力最強的時間點將落在8日晚間到9日清晨。氣象預報員林定宜說：『(原音)今天整天都是相當冷，是冷空氣最強的時段。今天晚上到明天清晨最低的氣溫，北部還有宜蘭大概是(攝氏)5度到10度；然後中部、台南、花蓮大概是7-10度；高屏、台東、澎湖是10-12度；金、馬大概6-7度左右。』

至於水氣則不如預期，除了8日上半天在基隆北海岸和東北部地區有局部短暫雨，大台北、東半部到恆春半島及新竹以南山區也有零星短暫雨外，下半天僅剩迎風面還有些零星短暫雨。也因此，北部高山可能降雪的高度也從1,000公尺修正為1,500公尺。林定宜說：『(原音)3,000公尺以上的高山還是可能會有零星降雪，那桃園以北還有宜蘭是1,500公尺以上的山區也會有零星降雪機率；不過下半天之後，隨著水氣逐漸減少，降雪機率也會逐漸下降。不過高山還是氣溫偏低，所以路面會有結冰或濕滑的情形，所以行車用路還是要注意路況安全。』

氣象署也預估這波寒流將從9日白天開始減弱，屆時除了基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他各地都是多雲到晴的天氣；10日氣溫更加回升，但早晚依舊偏冷，中南部也要留意日夜溫差大。

不過11日到12日清晨，又將迎來另一波鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下；所幸只是快閃過境，12日白天就會遠離，各地氣溫也會再度回升，直到農曆春節假期前後兩天，更將迎來吹東南風的好天氣。(編輯：陳文蔚)