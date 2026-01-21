入冬最強寒流襲日！未來5天大雪預警 逾百架班機取消

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

日本氣象協會與氣象廳發布通報，受強烈低氣壓及冬季型氣壓影響，日本全國自今（21）日起至1月25日將迎來入冬後最強且持續時間最長的寒流。這股強大寒氣將長時間滯留於日本，不僅海側的山區與平地會出現顯著積雪，平時降雪較少的太平洋側地區亦有積雪可能，可能對當地民眾生活及赴日旅客的交通造成重大影響。

日本氣象協會預測，日本將於21日迎接入冬以來最強且長達5日的寒流。（示意圖／Unsplash）

預測數據顯示，此次寒流在高度1500公尺處的氣溫將低於攝氏負6度。受日本海極地氣團輻合帶影響，北陸至山陰地區可能在短時間內出現急劇降雪，其中新潟縣可能出現單日降雪量達100公分的情況；岐阜縣、鳥取縣則將出現警報級大雪。這種罕見的規模極易導致車輛打滑、拋錨，呼籲民眾非必要避免外出，並提醒自駕旅客務必更換冬季輪胎或加裝雪鏈。

交通運輸方面也受到衝擊，目前日本國內線航班已累積超過百架航次取消；新幹線、鐵路及公車等大眾運輸系統於今（21）日與明（22）日極可能發生延遲、臨時停駛或預防性停駛。高速公路亦可能實施預防性通行禁止，以避免車輛受困雪中。

氣象專家賈新興提醒，未來5天「鳥取、福井、富山、新瀉、鶴岡、秋田、札幌」都已發布大雪警報，有相關行程的民眾要特別小心，建議目前在日本境內或計畫近期出發的旅客，應隨時透過電視、日本氣象廳官網及各大交通事業單位掌握最新資訊，為行程保留更多彈性調整空間。

