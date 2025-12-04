入冬最強寒流！雪彈襲日「走路跌死」人數是車禍3倍

日本北部包括北海道和青森都颳起暴風雪，濕滑路面走路，跌死人數是車禍3倍。（示意圖／Pexels）





入冬最強寒流挾帶冬季風暴，昨天開始侵襲日本，不僅在西日本降下初雪，日本北部包括北海道和青森都颳起暴風雪。濕滑路面走路，跌死人數是車禍3倍，但濕滑地面也暗藏致命危機！根據日本官方統計，去年一整年因為走路跌倒或墜落死亡人數逼近1萬2千人，這樣數字竟然比交通事故還多。

日本記者：「突然降下大雪眼前一片白茫茫。」

3日日本低溫驟降，北海道大地被滿滿白雪覆蓋，透過縮時鏡頭來看更清楚，幾小時內積雪由8公分變成20公分，入冬最強寒流狂襲日本，在青森還吹起暴風雪，民眾開車到商場買東西，沒多久車頂就積了厚厚白雪。

青森民眾vs.日本記者：「（您的車在這停了多久？），這裡嗎？10分鐘而已吧。」

青森機場晚間也開始降雪，跑道全被積雪覆蓋，班機無法起降。

日本記者：「白色衝擊波出動了，在大雪中努力進行剷雪作業。」

鏟雪車一字排開大陣仗出動，它們是全日本第一的除雪隊白色衝擊波，只要出動就使命必達，一一將跑道滑行道的積雪迅速清除，負責區域相當於12個東京巨蛋的面積。

日本記者vs.白色衝擊隊長福士真人：「（你們總共有多少人？），共有120人，目前不是全員出動，約有70人在值勤，最近的降雪實在異常，只能盡力而為。」

西日本也降下初雪，在鳥取遊客被凍成冰棒，沙丘也被滿滿白雪覆蓋形成奇特景象，但沒想到冬季出門走路竟然比開車更危險。

東京民眾：「溫差太大，身體跟不上。膝蓋會突然發軟呢。」

據統計去年全日本因為跌倒墜落死亡人數竟逼近1萬2千人，是交通事故的3倍以上。

東京民眾vs.日本記者：「（您在冬天跌倒過嗎？），經常，特別是在樓梯。」

據統計因為跌倒受傷案件全年當中12月占最多，專家分析因為肌肉活動和收縮，容易受到氣溫影響，冬天時會導致腳很難抬高，如此一來，即便是很小的門坎也容易被絆倒，要多留意。

