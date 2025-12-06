即時中心／徐子為報導



氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。





媒體《中央社》報導引述氣象署預報員劉沛滕說法指出，今、明東北季風減弱，大部分地區多雲到晴。他提到，東半部有局部零星降雨，而宜蘭、基隆北海岸也有些降雨機率。



劉說，8、9日東北季風增強，水氣較多，桃園以北、東半部地區容易有雨勢，其中宜蘭、大台北山區、基隆北海岸恐會有局部大雨。



他進一步指出，10至12日東北季風減弱，各地天氣大致呈多雲到晴，僅東半部部分迎風面有零星降雨，預計13日東北季風將再次增強，北部、東半部有局部短暫雨。



氣溫部分，明天台灣各地低溫約14到20度，高溫則是25到28度。8、9日受首波東北季風影響，天氣介於濕涼到濕冷，不過各地低溫無明顯變化，北部、東半部高溫22到26度，中南部27到28度，而10至12日各地氣溫將短暫回升。



不過，劉沛滕提醒，東北季風將於13日再增強，14、15日氣溫可能會再下探，有可能達大陸冷氣團水準，台北最低溫恐達14.4度以下。





原文出處：快新聞／入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度

