入冬最強一波冷氣團來了！全台降溫有感 最冷時間曝

入冬最強一波冷氣團來了。（示意圖／東森新聞）





入冬最強一波冷氣團來了！中央氣象署表示，中部以北及東半部今（14）日天氣偏冷，南部早晚偏冷。中央氣象署提醒，這波低溫會越晚越冷，且會持續至明（15）日清晨，且中部以北及宜蘭地區低溫恐會下探至12度左右，提醒民眾須備好保暖衣物，避免感冒著涼。

中央氣象署於上午8時發布氣溫分布圖。（圖／中央氣象署提供）

根據中央氣象署於上午8時發布的氣溫分布圖來看，最低溫出現在馬祖地區，有12.2度；其中，北部地區多為14至15度左右，中部地區則為16至17度，南部地區則大多為17至20度。中央氣象署表示，在白天高溫部分，北部、宜蘭地區僅17、18度，花東地區約20、21度，中南部地區約23至25度；入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭下探約12至14度，南部及花東低溫約15至17度。

廣告 廣告

針對今、明2日的天氣變化，中央氣象署指出，受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部今日天氣偏冷，南部早晚偏冷，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，今日大台北地區及北部山區為零星短暫雨後多雲。

從明日白天起，大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升，不過日夜溫差仍然明顯。預估中部以北及宜蘭地區低溫約落在10至14度，南部及花東地區為14至16度。此外，局部地區因輻射冷卻影響，清晨溫度可能再降低，提醒民眾留意保暖。

降雨情形方面，明日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多維持晴到多雲，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。此外，今日至明晨，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島，仍有發生長浪的機率，氣象署呼籲沿海活動民眾注意安全。

更多東森新聞報導

真的變冷！冷氣團殺到全台有感 高山有望降雪

淑麗氣象／入冬最強冷氣團將報到！這幾天恐下探11度

無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天

