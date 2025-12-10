「入冬最強」首波大陸冷氣團襲來 專家提醒：恐連3天跌破10度

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

近日各地降溫有感，氣象專家吳德榮提醒，週六（13日）下午起冷空氣漸南下，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨。下週日（14日）晚間、週一（15日）清晨及下週二（16日）晨氣溫將降至最低，為首波達到「大陸冷氣團」標準的冷空氣，屆時平地溫度將挑戰10度以下。

首波達到「大陸冷氣團」標準的冷空氣即將到來，氣象專家吳德榮提醒，屆時平地溫度將挑戰10度以下。（圖／洩天機教室）

吳德榮今（11）日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新（10日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天各地晴時多雲，北舒適南微熱、各地早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。今日各地氣溫為：北部15至25度；中部12至29度；南部14至30度；東部14至30度。

廣告 廣告

吳德榮說，最新模式模擬顯示，今晚至明（12）日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，明日白天氣溫略降；其他各地仍為多雲時晴。

週六下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨。下週日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日至週二清晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。

下週日晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖；下週二白天起至週三（17日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升，天氣持續晴朗穩定。

更多FTNN新聞網報導

入冬最強冷空氣襲來！ 專家：平地最低溫恐跌破10度

2波冷空氣即將報到！ 專家提醒：有機會達今年首波大陸冷氣團強度

入冬首波冷氣團到來！最冷時間點曝光 專家提醒：低溫下探至10度

