入冬最有感降溫來了！更強冷空氣下週殺到 可能達大陸冷氣團

天氣低溫配圖。廖瑞祥攝



這兩天受到東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，加上水氣增多，基隆北海岸等地區有局部短暫雨。氣象粉專指出，下週將有一波冷空氣南下，有機會達到大陸冷氣團強度，將是入冬以來最有感的一次降溫。

氣象粉專「氣象報馬仔」26日發文指出，目前南海至巴士海峽暖濕水氣不少，惟北方乾冷空氣勢力更強，在冷乾空氣南壓情況下，暖濕水氣被卡在巴士海峽南側，無法有效北抬，使中高層水氣推到台灣附近時，強度明顯被削弱，僅剩較淺層的雲帶通過，因此台灣的天氣仍以東北季風主導，週四基宜花東及各山區會有短暫陣雨，高屏亦有零星降雨、恆春半島雨較多。

廣告 廣告

粉專表示，北部及東北部地區今明2天一整天都會冷的感覺；中南部地區白天偏暖，日夜溫差大。明起雲量明顯減少，週休假期白天氣溫回暖，惟當西半部及較空曠地區轉晴，易發生明顯輻射冷卻效應，清晨低溫預測14-17度，中南部更會出現10度左右的日夜溫差，早出晚歸及家中長者尤須注意。

粉專提醒，預期下週二（12/2）晚起南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫」，冬天的腳步近了。

據中央氣象署預測，下週一到三西半低、宜蘭及金馬低溫會來到15到20度，花東則為20到21度。

更多太報報導

雲林男阿布達比轉機「突遭武裝人員帶走」 失聯多日傳出好消息：人在杜拜警局

3根能量棒+溪水！25歲裝甲兵墜谷撐6天 「1信念」奇蹟獲救

【每日揭詐】 美國醫師稱以結婚為前提交往 女為收黃金及珠寶遭騙高額