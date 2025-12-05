入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷

記者鄭玉如／台北報導

下週末起強冷空氣南下，夜晨明顯偏冷，影響至下週二。接下來恐遇入冬以來最強冷空氣，民眾應注意保暖。（圖／氣象署）

入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。

薛皓天在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」提到，今晨西半部受輻射冷卻影響，新竹縣出現11.3度、嘉義縣11.9度低溫，其餘西半部地區低溫12至14度，明顯感受偏冷，北部低溫來到15到16度。白天起氣溫比昨日些微上升，中南部感受溫暖，北部仍偏涼、有冷意。

明日天氣晴到多雲 周末氣溫逐步回升

明（6）日大陸高壓出海減弱，大環境由東北風漸轉偏東風，高空槽線於白天通過，迎風面北海岸、東北角及東半部維持多雲偶有短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲時晴天氣，西半部維持晴到多雲天氣。週日大環境為高壓迴流偏東風，東北部、東部天氣可望好轉，局部仍有短暫陣雨，降雨較零星，不過有陽光露臉機會，其餘各地為晴到多雲天氣。

薛皓天提醒，週末兩天氣溫會逐步回升，北部高溫約23至27度，中南部高溫約25至29度，白天感受舒適到有暖意，夜晚清晨西半部仍有輻射冷卻影響，日夜溫差10度以上，夜晚清晨低溫約14至16度，北部日夜溫差相較不明顯，夜晚清晨低溫約16至19度。

下週一東北季風增強 中北部、東部陰陣雨

下週一另一波東北季風逐漸增強南下，白天起水氣增多，北、東部轉為陰陣雨天氣，氣溫明顯下降，新竹以南維持晴到多雲天氣，不過氣溫略為降低。高壓中心於下週二出海減弱，漸轉偏東風環境，不過中高層有水氣通過，中北部及東部仍為陰陣雨天氣，新北山區及宜蘭降雨較為明顯，局部可達大雨等級，中南部為多雲時晴天氣。

至於下週三，高壓逐漸東移，維持偏東風環境至下週五，期間各地大致為晴到多雲天氣，迎風面東北角及東半部仍有短暫陣雨，週三至週五水氣逐漸減少，降雨量逐步降低。而氣溫方面，下週一、二（8日、9日）氣溫偏低，中北部、東部高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度，下週三起氣溫逐漸回升，白天有暖意，由北至南高溫約24至30度，西半部注意夜間清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差約10度。

下下週一、二低溫約10至12度 恐達大陸冷氣團等級

薛皓天提醒，下週末北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估下週六有一波微弱鋒面快速通過，週末中北部、東部轉陰，有短暫陣雨，氣溫明顯下降，其餘地區多雲，下下週一、二，受乾冷空氣影響，水氣減少，各地可轉晴到多雲天氣。

而本波冷空氣強度較強，預估影響時程從下週六至週二（13日到16日），期間夜間至清晨時段氣溫低，台北測站預估可降至14度左右，西半部於下下週一、二受輻射冷卻影響局部低溫約10至12度，其餘空曠處及近山區10至12度低溫，預估是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。不過預報仍有調整空間，請持續追蹤最新天氣資訊。

