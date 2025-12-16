入冬禽流感拉警報！雲林鴨場確診H5N1 緊急撲殺5267隻肉鴨

雲林縣元長鄉一處肉鴨場在例行性監測中確診感染H5N1亞型高病原性禽流感。（雲林縣動植物防疫所提供）

雲林縣元長鄉一處肉鴨場在例行性監測中確診感染H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所接獲通知隨即啟動防疫機制，昨（15日）完成全場5267隻16週齡肉鴨撲殺與周邊監測作業，防堵疫情擴散。

雲林縣動植物防疫所指出，該肉鴨場於14日例行檢驗中驗出H5N1病毒，場內鴨隻雖未出現病徵，但考量病毒在潛伏期即具傳播風險，15日依標準作業程序，撲殺並銷毀16週齡肉鴨共5267隻，同步完成場區及周邊環境的全面清潔與消毒。另針對該場半徑1公里內16場禽場進行採樣檢驗，並對半徑3公里內84場禽場實施健康訪視。

防疫所技正陳建棠表示，今年截至目前，雲林縣累計確診H5N1疫情共8場，分別為雞5場、鵝2場及鴨1場，雖較去年同期的22場明顯下降，但近期氣溫偏低、日夜溫差大，容易使家禽高度緊迫、免疫力下降，加上正值候鳥度冬高峰期，境外病毒入侵風險仍高，防疫不可掉以輕心。

他提醒養禽業者，務必加強禽舍保溫與通風管理，持續維護防鳥設施，落實人員與車輛進出管制及消毒等生物安全措施，若發現禽隻異常死亡或行為改變，應立即通報，以利及早處置。

