入冬第一波冷空氣 鄭明典：全台會有顯著的降溫及乾冷天氣

本周受到兩波東北季風影響，周末可能挑戰冷氣團等級的低溫。Yahoo天氣多一典主持人鄭明典在臉書貼文中指出，目前出現兩個陸地上的冷高壓中心，這次冷空氣過程將分三階段到來，恐將為全台帶來顯著降溫與乾冷天氣。

從氣象署的地面天氣圖上可以看出，陸地上冷高壓有兩個中心，右邊1050，左邊1054，鄭明典表示，這就是即將影響台灣冷空氣來源的天氣系統。

高壓分布：左右夾擊 帶來濕冷 + 冷乾兩種氣況

鄭明典分析，右邊的高壓偏北出海，會給台灣帶來東北季風增強，水氣高但降溫較不顯著；左邊的高壓會沿著青藏高原先往東再往南，會給台灣帶來"快速降溫"，天氣偏乾冷。

廣告 廣告

換句話說，全台將可能先經歷「濕冷、風強」的東北季風，再轉為「乾冷、氣溫快速下滑」的大陸冷空氣。

北方低壓「L」標示 — 關鍵推手 出現機會增加

鄭明典分析，除了高壓以外，預報員還在台灣北方打了一個紅色的「L」，那是標示台灣附近有低壓發展的跡象。低壓的逆時針環流對冷空氣的南移很關鍵，這一區有低壓發展跡象，但是要到13日才會比較明顯的發展，低壓展會加強低壓西側的北風，使冷空氣影響到更南邊的地方。

這意味著，冷空氣將不只停留在北部或東北部，有可能一路南下，影響全台。

根據中央氣象署一週預報（2025/12/10–12/17），目前台灣北部、東部與中南部顯示氣溫將在週末到下週初明顯下降。尤其週日（12/14）到週一（12/15），北部及東部可能出現最低氣溫，下探低雙位數。氣象署也提醒民眾注意天氣轉變，適時增加衣物，留意早晚溫差，以及低溫可能造成的健康影響。

天氣風險公司表示，這種「強高壓 + 可能低壓共伴」的組合，在冬季是最具代表性的「冷空氣南下機制」之一。建議觀眾對室外活動（如施工、戶外活動、農作等）提早做好防寒準備。 注意可能伴隨水氣的降雨，尤其東北季風活躍期間。若低壓形成並加強北風，注意海邊風浪、水氣變化或空氣乾燥狀況。



