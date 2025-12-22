入冬第二波冷氣團即將報到 週四起北台「濕冷」急凍至9度

明晚冷空氣南下氣溫逐漸下降。（圖／方萬民攝）

氣象專家吳德榮指出，根據最新數值模式模擬，從今（23日）到明（24日）上午，受季風減弱影響，台灣各地天氣晴朗穩定，白天氣溫明顯回升、微熱舒適，不過氣象變化即將來襲。

今日各地區氣溫方面，北部16至28度、中部14至30度、南部15至30度、東部15至29度。預估從明日下午起，隨著冷空氣南下，北部地區率先轉涼變天，氣溫開始下滑。

週四至週六（25日至27日），冷空氣全面籠罩台灣，北部與東半部轉為濕冷型態，局部地區將出現短暫降雨，民眾應注意保暖。中南部平地則多雲時晴，白天仍舒適，惟早晚氣溫偏低，山區亦有局部短暫降雨的可能。

此外，根據模式模擬，12月25日至27日「雪線」高度約降至3000公尺，若水氣條件配合，合歡山、雪山、南湖大山等高山地區有機會出現局部飄雪現象。

展望下週，28日（週日）起季風轉乾，北台灣雨後轉為多雲，東半部仍有短暫降雨機率。29日（下週一）開始季風進一步減弱，全台恢復晴朗穩定天氣，氣溫也將逐步回升。

氣象專家林得恩也指出，明日起，受東北季風增強影響，台灣北部及東北部氣溫開始下降；25日（週四）、26日（週五）更強冷空氣南下，預估強度直接挑戰「大陸冷氣團」等級（或以上），台灣中部以北、東北部及花蓮以北地區天氣轉為涼冷，其它地區早晚氣溫亦涼。

25日至26日最低溫預測：中部以北及宜蘭地區13至15度，南部及花東地區15至17度，澎湖地區16度、金門及馬祖地區9至11度；沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個1至2度。

另一方面，水氣方面也明顯增多，迎風面的北部、東北部及東半部地區皆有局部短暫陣雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢發生的機會，而中南部山區有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲天氣。目前，不管是歐洲EC-AIFS或是美國NCEP數值模式模擬結果均都顯示，今年聖誕節，台灣部分地區天氣將會是又濕、又冷。

