入冬第二波冷氣團耶誕來襲 濕冷到周末 高山可望飄雪

中央氣象署今天(23日)提醒，明天平安夜，東北季風再度增強並挾帶水氣南下，而且耶誕節將迎來今年入冬後第二波冷氣團，預估全台將濕冷到周末，高山也可望飄雪，最冷的時間則落在25、26日。

台灣在冬至後、耶誕節前的25日迎來溫暖的陽光，除了東半部和基隆北海岸有些零星短暫雨，其他各地大都是多雲到晴的好天氣。

需留意的是24日白天東北季風又會稍微增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島也會轉為局部短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴；但從晚間開始，也就是平安夜來臨時，全台水氣將明顯增多，並且將持續到26日耶誕節過後。氣象預報員林定宜說：『(原音)這段時間桃園以北、還有東北部地區都會有短暫雨，並且會有局部較大雨勢發生的機率。其他北部、東部、東南部以及恆春半島都是局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區是多雲。不過，在25日這一天，中南部地區也可能會有零星短暫雨；也就是說水氣都蠻多的，是比較濕冷的天氣。』

此外，針對耶誕節的冷空氣強度，氣象署也在25日上修到冷氣團等級，預估最冷的時間將落在25、26日。林定宜說：『(原音)25日、26日這兩天是大陸冷氣團南下，最冷的時候就是25日晚上到26日清晨這段時間，台北氣象站可能會降到(攝氏)14度以下或左右，其他沿海空曠地區或近山區的地方有可能會更低一些。所以24日晚上到25日3,500公尺左右或以上的高山都會下雪；然後26日到27日只要3,000公尺以上的高山就有零星降雪的機率。』

這波冷氣團雖然會在周末兩天稍微減弱，但是北部、東北部的天氣依舊偏涼，其他地區早晚亦涼，水氣也會稍微減少；不過，桃園以北、東半部、恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區也有零星短暫雨，其他地區則是多雲到晴。

預估下周一冷氣團減弱後，北部、東北部的氣溫就會回升，各地大都是多雲到晴，但早晚依舊偏涼，而且北部、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，基隆北海岸和大台北山區也會有零星短暫雨。