入冬第二波寒流報到？今平地低溫跌破6度...愈晚愈冷 除夕天氣也曝光

隨著強冷空氣南下，全台天氣將明顯轉冷，今（7日）起氣溫快速下探，北台灣夜間低溫恐降至個位數，明後天（8、9日）更可能達到入冬以來第二波「寒流」等級，提醒民眾務必做好保暖與防寒措施。

昨日仍偏暖 各地高溫一度接近30度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在專欄《洩天機教室》指出，昨（6日）白天各地氣溫仍偏高，多數地區最高溫落在26至29度之間，南部與東部局部地區甚至接近30度，呈現「乍暖還寒」的天氣型態。

寒流來了嗎？ 北台今晚低溫恐跌破10度

據最新歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模擬結果，今隨著冷空氣快速南下，迎風面的北部與東半部降雨機率提高，中部也有零星短暫降雨。氣溫則將一路下滑，愈晚愈冷。

吳德榮指出，今晚北台灣平地最低氣溫可能降至約8度，台北測站低溫則逼近11度，體感寒冷明顯。各地氣溫預估為：北部約15度降至8度、中部約10至20度、南部約12至24度、東部約11至24度。

入冬第二波寒流報到？ 平地低溫恐下探6度

氣象模式顯示，明（8日）與下週一（9日）天氣將逐日轉乾，但冷空氣持續影響，全台早晚氣溫偏低。吳德榮分析，這波冷空氣強度，將構成入冬以來、也是今年的第二波「寒流」。

明日至下週一清晨，台北測站低溫有機會觸及10度，本島多個縣市的平地最低氣溫，甚至可能降至6度以下，低溫風險不容忽視。

高山有望降雪？ 北台雪線下探至1000公尺

吳德榮指出，明清晨至白天，北台灣的零度高度將下降至接近1,000公尺，太平山與中部高山具備降雪條件，大屯山、七星山山頂氣溫也逼近0度。

不過，由於水氣逐漸減少，實際降雪條件略顯不足，較有機會出現霧淞或冰霰現象，是否能見到降雪，仍須視水氣條件而定。

下週二仍冷 週三起逐步回暖、日夜溫差大

模式模擬顯示，下週二（10日）清晨在輻射冷卻作用下，平地低溫仍有機會出現6度以下。白天起冷空氣逐漸減弱，至週三（11日）白天氣溫回升，但清晨仍偏冷。

下週三下午，另一股較弱冷空氣南下，北部雲量增加、東半部轉為局部短暫降雨，氣溫小幅下滑。下週四（12日）起天氣轉穩，週五至除夕（13日至16日）各地晴朗穩定，白天回暖如春，但夜間與清晨須留意日夜溫差擴大。

