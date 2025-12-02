入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖

生活中心／張尚辰報導

薛皓天表示，明晚至週四是本波冷空氣最強時段。（圖／翻攝自中央氣象署）

今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。

天氣風險分析師薛皓天今日在臉書粉專發文，指出今日新一波大陸高壓中心自蒙古分裂南下，勢力前緣逐漸往南延伸至台灣附近，底層為偏北風到東北風環境，中層仍有槽線通過，水氣偏多，迎風面北海岸、東北角偶有短暫陣雨，北部、東部大致為多雲天氣，局部偶有陽光露臉，新竹以南維持晴到多雲天氣，晚間東北季風逐漸增強，苗栗以北及東半部有短暫陣雨，其餘維持晴到多雲穩定天氣。

冷空氣繞台增強 全台迎明顯溫差

氣溫方面，苗栗以北及花東高溫約25度，台中以南高溫約28~30度；北部、東北部晚間低溫在20度以下，西半部受輻射冷卻影響，日夜溫差有8~10度，夜間低溫約17~19度，南部夜間則稍有涼意，低溫約21度。

薛皓天表示，明日起東北季風影響，氣溫會逐步下滑，到週五東北季風減弱才會逐步回升，明日東北季風挾帶水氣影響，苗栗以北、中半部及山區為陰時多雲有暫陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲，各地氣溫皆下降，中北部及東部明顯感受濕冷，中南部溫暖舒適。

東北季風持續作用 本週中後段降溫最有感

薛皓天也提醒，明晚至週四清晨是本波冷空氣最強時段，夜間西半部持續受輻射冷卻影響，局部低溫可達11~13度，北部、東北部的空曠處及山區也有12~14度低溫，大台北低溫約16度，與大陸冷氣團標準仍有一定的距離，各地晚間至清晨有冷意，請多加保暖。

週四、週五（5日）水氣減少，不過大台北及東半部雲量仍偏多，大致為多雲時陰天氣，迎風面北海岸至宜花地區仍有短暫陣雨，新竹以南維持晴到多雲穩定天氣。氣溫方面，週四白天各地偏涼到冷，南部氣溫仍舒適，由北至南高溫為19至25度，週五氣溫稍回升，由北至南高溫為20至26度。

週末部分，薛皓天預測，隨大陸高壓逐漸減弱出海，漸轉偏東風環境，水氣再減少，迎風面基隆以南維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區漸轉多雲時晴天氣，其餘地區維持晴到多雲。氣溫方面，北部有陽光露臉，回升較有感，中南部感受稍暖熱，由北至南高溫為23至28度。

又一波東北季風下週再報到 各地傍晚起再度轉涼

另外，至於下週天氣，薛皓天說明，下週一將有另一波東北季風增強南下，上半天可維持假日的天氣型態，下半天起東北季風抵達，起中層有槽線通過，水氣、雲量增多，中北部及東半部轉多雲時陰有短暫陣雨天氣，中南部維持晴到多雲天氣，各地氣溫在傍晚起會逐步下滑。

